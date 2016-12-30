Очевидцы: Пьяный водитель фуры обгорел в своем грузовике

В новогоднюю ночь в Шушарах горела большегрузная фура

Стали известны некоторые подробности автомобильного пожара, произошедшего ночью 1 января в Шушарах. Напомним, в новогоднюю ночь там горела большегрузная фура с водителем внутри.

Прибывшие на место происшествия, на Поселковую улицу, пожарные потушили горевший грузовик и спасли водителя. Мужчину пришлось госпитализировать в одну из городских больниц, где медики диагностировали у пострадавшего ожоги спины, кистей рук и лица.

Кроме того, стало известно, что водитель, сидевший за рулем своего горевшего грузовика, был пьян.

видео: архив