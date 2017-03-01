Очевидцы: На Кронверкском горит квартира бабули – любительницы голубей

Под утро на Кронверкской тушили пожар в квартире

Около половины седьмого часа утра в среду, 1 марта 2017 года, на Кронверкском проспекте в Петербурге спасатели тушили серьезный квартирный пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 6.24 утра.

Как стало известно, спасатели тушили пожар в отдельной двухкомнатной квартире во втором этаже многоквартирного дома по адресу Кронверкский проспект, 47. На тушение возгорания ушло около часа. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Со своей стороны подписчики сообщества spb_today, которые опубликовали фотографии с места происшествия, рассказали, что в этой квартире проживает старушка – любительница животных, которая регулярно подкармливает голубей. Пользователи надеются, что с ней все в порядке.

Видео: архив

Фото: spb_today