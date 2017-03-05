Очевидцы: На Долгоозёрной насмерть сбили велосипедиста

Свидетели происшествия винят в гибели молодого человека слепящее солнце

Подписчики сообщества spb_today утром в воскресенье, 5 марта 2017 года, рассказали о трагическом дорожном происшествии на Долгоозерной улице. Согласно рассказам очевидцев, там водитель "семерки" сбил мужчину, который ехал на велосипеде. Немолодой мужчина, как пишут, погиб.

Подписчики сообщества винят в случившемся солнечный день: мол, слепящее солнце, редкое в это время года в Петербурге, помешало водителю автомобиля рассмотреть пересекавшего дорогу велосипедиста, пожилого мужчину.

– А вот так, солнце. И велик небось не спешился чтобы дорогу перейти. Или вообще пересекал проезжую часть как обычно им вздумается поперёк, – строят предположения подписчики.

Со своей стороны отдел пропаганды УГИБДД сообщает об этой аварии следующее:

– Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 22-летнего водителя совершил столкновение с велосипедистом. Владелец двухколесного транспорта, на вид которому около 60 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. При погибшем не было никаких документов, на данный момент его личность устанавливается, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Видео: архив