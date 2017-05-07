Очевидцы: Моховая улица перекрыта из-за пожара

Днем 7 мая в центре Петербурга горел жилой дом

Днем в воскресенье, 7 мая 2017 года, на Моховой улице в Центральном районе Петербурга загорелось помещение в трехэтажном доме. Об этом рассказал один из очевидцев происшествия, подписчик сообщества spb_today.

По предварительным данным, густой дым, окутавший Моховую улицу, был вызван сильным пожаром. Как стало известно, из-за подогнанных к месту происшествия автомобилей спецтехники улицу пришлось перекрыть.

На месте происшествия работают спасатели МЧС, несколько пожарных расчетов тушат возгорание. Информации о пострадавших не поступало. Сведения о происшествии уточняются.

Видео: архив