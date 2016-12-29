Очевидцы: Хулиганы снова ехали с открытыми дверями в метро

На этот раз хулиганы-дорхолдеры появились на станции метро "Маяковская"

Очевидцы в сообществе spb_today снова сообщили о том, что в петербургском метро видели так называемых хулиганов-дорхолдеров: молодых людей, которые держали двери вагона метро, не давая им закрыться, и проехали таким образом целый перегон.

Как и в прошлый раз, случилось это на первой, "красной" ветке петербургского метро, только не на "Лесной", как в прошлый раз, а в самом центре, на "Маяковской". Тогда свидетели засняли хулиганов на видео, на этот раз ограничились фотографиями, сделанными со спины.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в среду, 18 января 2017 года, около 18.40.

– Ребята опять удерживали двери. Сразу сообщайте о таких действиях машинисту! – рассказал автор фото. – Рукой один из них держит датчик закрытия дверей, чтобы машинист не видел, что двери открыта.

Напомним, в прошлый раз после аналогичного инцидента на "Лесной" в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" рассказали, что машинист этого поезда ничего не знал об инциденте, так как в кабину не поступил сигнал о каких-либо неполадках в вагоне. Теперь стало ясно, каким образом это стало возможно.

Видео: spb_today

Фото: spb_today