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Очевидцы: Дальнобойщики пробили шлагбаум и перекрыли выезды на ЗСД

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Протестующие требуют сделать проезд по Западному скоростному диаметру бесплатным

На пропускном пункте Западного скоростного диаметра в Петербурге несколько дальнобойщиков сперва потребовали, чтобы их пропустили на трассу без оплаты, а когда диспетчер отказалась это сделать, протаранили автомобилем один из шлагбаумов. Другие автомобили в этот момент заблокировали въезд через другие шлагбаумы.

Согласно заявлениям дальнобойщиков, проезд по трассе должен быть бесплатным. Участники акции протеста – на одном грузовике, "ГАЗели" и трех легковушках – перекрыли большую часть шлагбаумов, через которые осуществляется аъезд на Западный скоростной диаметр.

Как стало известно, пять полос были перекрыты, в результате чего у въездов скопилась небольшая пробка. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые оформили несколько протоколов. Ни один человек в ходе акции задержан не был. Акция протеста  дальнобойщиков продлилась около часа. 

Видео: youtube

Теги: дальнобойщики , забастовка , зсд , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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