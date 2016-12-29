Очевидцы: в пожаре в переулке Пирогова погибла женщина

Ночью в Адмиралтейском районе снова тушили квартирный пожар

Около полуночи в понедельник, 9 января 2017 года, в Адмиралтейском районе тушили второй за сутки сильный квартирный пожар. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, в переулке Пирогова горела трехкомнатная квартира.

Известно, что на пожаре в доме №15 по переулку Пирогова работали четыре пожарных расчета. Сообщение о возгорании поступило в 00.19, а погасить открытое горение удалось только к 00.43. Информацией о погибших или пострадавших в ведомстве на момент публикации материала не располагали, однако в сообществе spb_today писали о том, что в пожаре погибла женщина.

– В пожаре на втором этаже дома 15 в переулке Пирогова, погибла женщина, – рассказала одна из подписчиц сообщества.

Напомним, несколькими часами ранее в том же Адмиралтейском районе, но на Псковской улице, горела многокомнатная коммуналка. Там обошлось без пострадавших: спасатели эвакуировали из полыхавшей квартиры пятнадцать человек.

Видео: архив