Обязательное нотариальное удостоверение сделок с жилой недвижимостью ударит по карману граждан

Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности был организован «круглый стол» по практике применения закона о государственной регистрации недвижимости.

Председатель Комитета Андрей Кутепов обозначил три вопроса, на которые стоит обратить внимание, прежде чем принимать решение об изменениях в Законе. Сенатор отметил, что п оложения Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» изначально имели своей целью упростить механизм кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости. В законе предусмотрены защитные механизмы, такие как обязательное уведомление собственника обо всех заявлениях на регистрацию прав в отношении его недвижимости. Предусмотрена возможность подачи заинтересованным лицом в орган регистрации прав заявления о запрете проведения государственной регистрации без личного участия правообладателя. «Всё это должно было привести к уменьшению количества мошеннических действий с объектами недвижимости, однако, судя по обращениям, есть обеспокоенность по этому вопросу», - сказал парламентарий.

Андрей Кутепов отметил, что в настоящее время Гражданским кодексом предусмотрено, что сделки с недвижимостью могут совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество и сделок с недвижимым имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему гражданину или гражданину, который признан ограниченно дееспособным. Эта группа сделок подлежит нотариальному удостоверению у нотариуса.

«Исключение нотариуса из процесса совершения сделок было продиктовано в первую очередь уменьшением издержек, которые предусмотрены за совершение нотариальных действий», - пояснил сенатор.

«В отношении сделок с недвижимостью суммы нотариального тарифа и прочих платежей велики и сделка с участием нотариуса становится неприемлемой для граждан», - сказал Андрей Кутепов. По его словам, размеры нотариального тарифа для лиц, состоящих в близком родстве, составляют до 50 тыс. руб. , а для не состоящих в близком родстве – до 100 тыс. руб. «Именно по этой причине определенное количество граждан не одобряют даже введённое обязательное нотариальное удостоверение сделок с долями в праве общей собственности, в связи с чем поступают обращения с просьбой данные правила отменить. Поэтому граждане совершают сделки с недвижимостью без участия нотариуса».

Андрей Кутепов подчеркнул, что, с одной стороны, нельзя лишать граждан права выбора формы сделки, с другой стороны, нужно обеспечить защиту прав и информации о них и о собственниках объектов недвижимости, содержащейся в ЕГРН.

Парламентарий отметил, что государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет проводятся только при наличии документа, удостоверяющего личность, либо нотариально удостоверенной доверенности. В настоящее время документы на регистрацию принимают МФЦ. При этом статус сотрудника МФЦ до конца не определен в отличие от статуса государственного регистратора. Кроме того, в МФЦ отсутствует необходимое оборудование, позволяющее проверить подлинность документа удостоверяющего личность гражданина.