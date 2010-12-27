Подозреваемый курсант в вербовке сокурсников академии имени Можйского отправлен в психбольницу

В Петербурге курсанта военно-космической академии имени Можйского оставили еще на 2 месяца под стражей.

Курсанту Вадиму Осипову военно-космической академии имени Можайского назначили психиатрическую экспертизу по делу о терроризме. Осипов останется под стражей еще на пару месяцев.

Известно, что 1 июня в гарнизонный военный суд СК следователь обратился с ходатайством о продлении ареста Вадима. Старший следователь Краснознаменского гарнизона ВСУ СК по Ракетным войскам стратегического назначения Сучков предъявил суду документы, где отмечено, что Осипов с 24 мая 2017 года находится на стационарной психолого-психиатрической экспертизе в 6-й городской психиатрической больнице. Срок проведения – около тридцати дней. Сам же курсант на заседании суда отсутствовал.

По мнению следователя и прокурора Осипов имеет возможность психологически влиять на своих сокурсников. Исходя из этого они сделали вывод, что отпускать студента на свободу опасно.

Адвокат Вадима отнесся к данным о психологическом воздействии с недоверием. Указывая на то, что первокурсник не скрывал переписку с сокурсниками, где присутствует черный юмор и разговор о теракте. Но следствие говорит обратное: Осипов таким образом занимался вербовкой знакомых. Поэтому возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК "Содействие террористической деятельности".

Судья Виталий Краснощеков принял ходатайство следствия и оставил Осипова под стражей до 8 августа 2017 года.

Фото: Фото: © Фото пресс-службы Минобороны РФ