Петербуржца отправили в тюрьму пожизненно за расчленение своей жены и сыновей

По версии следствия, мужчина убил и расчленил свою супругу, а также двух маленьких детей. Суд приговорил его к пожизненному сроку.

В городском суде Петербурга закончилось оглашение приговора местному жителю Александру Кириллову. Мужчину обвиняют в убийстве и расчленении своей семьи. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

По версии следователей, преступление произошло в апреле 2014 года. В своей квартире на Большой Пороховой улице мужчина ножом зарезал супругу, а также их общих сыновей двух и трех лет. После этого подозреваемый в ванной расчленил трупы своих домочадцев. Части тел же разбросал по Красногвардейскому району.

При этом с виновностью подсудимого полностью не согласна сторона защиты. Гособвинитель требовал пожизненного заключения, а адвокат – полного помилования. Защитник Кириллова Андрей Рюмин заявил, что его клиент считает, что не совершал преступления. Но и кто это сделал, он тоже не сообщает. Возможно, потому что не знает. Приговор планируют обжаловать.

К сожалению, некоторые семейные ссоры приводят к рукоприкладству и даже убийству. Накануне, пьяный отец зарезал сына в Ленобласти.