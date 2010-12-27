Обвиняемые в теракте в метро вывезены из Петербурга

Подозреваемые в соучастии теракта в петербургском метро вывезены из Санкт-Петербурга в Москву.

Из Петербурга в Москву этапировали предполагаемых соучастников теракта в метро Петербурга. Их ознакомят с готовыми экспертизами и проведут очные ставки с другими арестованными.

По столичным следственным изоляторам были размещены шестеро ранее задержанных в Петербурге фигурантов. Это Махамадюсуф Мирзаалимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудова, Сайфилла Хакимов и Дилмурод Муидинов. Они проживали в квартире на Товарищеском проспекте, взятой штурмом 6 апреля.

В мокве находятся еще 5 человек также предполагаемых в соучастии теракта. В разное время были задержаны Аброр и Акрам Азимовы, Садик Ортиков, Шохиста Каримова и проживавший в квартире на Товарищеском Мухаммадюсуф Эрматов. Родственники считали его без вести пропавшим.

Следственный комитет назанчил сеию экспертиз по арестованным. Некоторая часть уже готова. Фигурантов ознакомят с результатами. Кроме того, планируется проведение очных ставок между «петербургскими» арестантами и «московскими».

Известно, что ранее на допросах, они отрицали знакомство. Несколько человек подтвердили, что пересекались с вероятным смертником Акбаржоном Джалиловым, но эти связи имели рабочий характер. Большинство фигурантов работало поварами в суши-барах.

Напомним, что 3 апреля 2017 года произошел взрыв на синей ветке метро Петербурга. Вместе с Джалиловым погибли и впоследствии умерли от ран еще 15 человек, пострадали более ста пассажиров.