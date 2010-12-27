Обвиняемые в теракте в метро вывезены из Петербурга

Из Петербурга в Москву этапировали предполагаемых соучастников теракта в метро Петербурга. Их ознакомят с готовыми экспертизами и проведут очные ставки с другими арестованными.
По столичным следственным изоляторам были размещены шестеро ранее задержанных в Петербурге фигурантов. Это Махамадюсуф Мирзаалимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудова, Сайфилла Хакимов и Дилмурод Муидинов. Они проживали в квартире на Товарищеском проспекте, взятой штурмом 6 апреля.
В мокве находятся еще 5 человек также предполагаемых в соучастии теракта. В разное время были задержаны Аброр и Акрам Азимовы, Садик Ортиков, Шохиста Каримова и проживавший в квартире на Товарищеском Мухаммадюсуф Эрматов. Родственники считали его без вести пропавшим.
Следственный комитет назанчил сеию экспертиз по арестованным. Некоторая часть уже готова. Фигурантов ознакомят с результатами. Кроме того, планируется проведение очных ставок между «петербургскими» арестантами и «московскими».