Обрушились перекрытия дома в Большом Казачьем: район заволокло пылью

Очевидцы сообщают, что в центре города произошло обрушение перекрытий расселенного дома Большом Казачьем переулке. Весь район заволокло густым облаком пыли.

В пятнице, 19 мая, произошло жесткое ЧП в центре Северной столицы. В доме 10 в Большой Казачьем переулке произошло обрушение перекрытий. К счастью, дом давно расселен. Так что, предварительно, удалось избежать жертв.

На фотографиях с места события видно, что переулок заволокло густым облаком пыли. Все припаркованные неподалеку машины покрылись слоем грязи. Люди бегут закрыв нос и рот одеждой.

- Почему только нельзя было нормально все оградить и спокойно снести - непонятно, - возмущается пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Виктор Васильев.

На месте работают все экстренные службы. Прибыли пожарные, спасатели. Переулок закрыт для движения транспорта и пешеходов. Причины ЧП еще только устанавливаются.

Фото: Мегаполис