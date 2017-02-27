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Обнаженная и страстная: Диана Арбенина шокировала поклонников голым телом и постельными сценами

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Диана Арбенина и "Ночные снайперы" сняли клип с эротическими сценами на песню "Очень хотела"

Диана Арбенина шокировала своих поклонников новым клипом на песню "Очень хотела".

Обычно строгая и резкая Диана предстала перед зрителями и поклонниками в совершенно новом для нее облике. В клипе, снятом в черно- белых тонах, много постельных сцен. В главной женской роли выступает сама певица. 

На официальной страничке "Диана Арбенина и Ночные снайперы" на популярном видеохостинге YouTube, где несколько дней назад был опубликован этот клип, много противоречивых комментариев.

Одним клип и новый образ Дианы очень понравился: "Понравилось всё и идея и воплощение. Мужчина Динечке нашей  подходит по темпераменту, не подкачал", "Шедевр", "Это очень классно, сексуально, трогательно, душу трогает, и ласкает сердце! Настоящая, одна в своем роде! Чувство, эмоции и страсть! Прям до слёз", "Спасибо! Восторг и восхищение!"

Другие негативно восприняли столь интимное видео: "Я не знаю, как это прокомментировать. У меня когнитивный диссонанс", ﻿"Вот это поворот, однако﻿", "Какого черта. это что было?", "Постельные сцены вызвали очень и очень глубокий диссонанс в голове и чувствах", "Без клипа было лучше. а так ощущение, будто решили создать клип, который понравится массам, быть в потоке со всеми", "Зачем в клипе эта циничная обнаженка?" 

Видео: YouTube/Диана Арбенина и Ночные снайперы

Теги: видео , диана арбенина , клип , ночные снайперы , очень хотела
Категории: Новости шоу-бизнеса Новости России

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