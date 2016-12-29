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Облако в форме НЛО над Швецией взорвало социальные сети
Сегодня, 16:51
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Butenko
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Облако в форме НЛО над Швецией взорвало социальные сети

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Шведские журналисты и уфологи обсуждают облако необычной формы, возникшее в горных областях страны. Появились фото уникального явления.

На этой неделе десятки жителей Швеции выложили в Сеть фотографии загадочного желто-красного облака странной формы. Оно возникло в небе над горнолыжным курортом "Are and Duved". Огромный сгусток газов, напоминающий по форме "летающую тарелку", несколько часов парил над горами и сопками, и только к вечеру полностью рассосался. Блогеры тут же прозвали случившееся "визитом НЛО в Скандинавию", хотя все изначально понимали, что речь идет всего лишь о необычном атмосферном явлении. 

Впрочем, через несколько дней активизировались старые-добрые уфологи, которые начали доказывать, что на фотографии попало реальное транспортное средство инопланетян. Однако их мнение не нашло поддержки в СМИ, большая часть которых просто разместили у себя уникальные фотографии прекрасного северного облака. Ну а эксперты пояснили, что это так называемое "линзовидное облако", которое чаще всего появляется именно в  горных массивах, и обладает уникальным цветом засчет возможности преломлять солнечный свет. 

Фото: mimmidahlstrom, bbaumish, aresweden
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Категории: Мировые новости

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