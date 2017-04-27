Обиженные дольщики ЖК "Ванино" сняли пародию на клип "Между нами тает лед"

В Сети появилась еще одна пародия на клип "Грибов" по песне "Между нами тает лед". На этот раз авторами сатирического видео стали дольщики ЖК "Ванино" в Ломоносовском районе.

Дольщики жилого комплекса "Ванино" в Ломоносовском районе Ленинградской области напомнили власти о своих проблемах необычным способом. Участники протестной группы сняли клип о своих лишениях, выполненный в стилистике видеохита "Между нами тает лед". В нем дольщики рассказали о том, как замерла стройка ЖК "Ванино", как им приходится тратить деньги на ипотеку и съем жилья параллельно, а также о других своих бедствиях. Припевом в этой песне стала фраза "между окон тает лед, и пока там никто не живет".

Видео появилось на YouTube еще в начале апреля. За это время его посмотрели более 160 000 человек.

Напомним, что в числе "обманутых дольщиков" компании "Тареал" значатся почти 200 семей. Строители получили от них 36 миллионов рублей, но так и не достроили объект в Низинском поселении. Сейчас стройка заморожена по решению суда до 2018 года: люди продолжают выплачивать ипотеку, но так и не видят перспектив получить собственное жилье.