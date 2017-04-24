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Вчера, 15:25
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Asyaromanenkova
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Обыски по делу о надругательстве проходили в детских учреждениях Кировского района

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Следователи и сотрудники уголовного розыска проводили обыски в связи с делом о насилии сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему. Проверки прошли в нескольких детских учреждениях Петербурга.

Стали известны подробности начавшихся утром в понедельник. 24 апреля, обысков по нескольким адресам в Кировском районе. Сообщается, что оперативные мероприятия проходили в нескольких детских учреждениях, в том числе школе, центре воспитания детей-сирот и социальной гостинице для сирот.

Уголовное дело возбуждено на основе информации, что в 2005 году в детском доме Кировского района над его подопечным 1991 года рождения неоднократно происходило надругательство со стороны работников учреждения.

Как сообщает "Фонтанка", в рамках обысков также опросили около 40 воспитанников учреждений. Расследование продолжается. В пресс-службе ГУ МВД рассказывают, что сейчас устанавливаются все возможные подробности преступления.

Ранее Piter.tv сообщал, что полиция начала масштабные обыски в Кировском районе у подозреваемых в насилии над детьми.

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Теги: кировский район , новости спб , обыски , происшествия спб , сексуальное насилие
Категории: Новости СПб

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