Обгоревшего бездомного нашли в жилом доме в Петербурге‍

В парадной дома №4 по улице Отважных в Красносельском районе Петербурга нашли сильно обгоревшего, но живого бездомного 47-летнего мужчину. Как сообщается, в десять утра 9 января 2017 года мужчину привезли в одну из городских больниц с сильными термическими ожогами, отравлением продуктами горениями и ожоговым шоком.

Медики уточняют, что мужчина помещен в реанимационное отделение с термическими ожогами пламенем 2-3 степени спины, 30 процентов поверхности руки ног, с ожоговым шоком, острым ингаляционным отравлением смесью дымов. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В доме, где нашли пострадавшего бездомного 47-летнего мужчину, камер видеонаблюдения нет, так что установить причины, по которым он получил эти страшные травмы, пока затруднительно.

Видео: архив