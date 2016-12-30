Обглоданный крысами труп нашли в заброшенном здании на Васильевском острове

У погибшего были съедены лицо и кисти рук. Несмотря на это правоохранителям удалось установить личность погибшего.

Неприятный сюрприз нашел бездомный, который пробрался в заброшенное здание на набережной реки Смоленки. В понедельник, 9 января, мужчина наткнулся на пятом этаже дома 5 на указанной улице труп. При этом тело погибшего было обезображено.

На место вызвали сотрудников полиции. Правоохранители исследовали погибшего. Оказалось, что у него практически полностью отсутствуют ткани на лице и кистях рук. Скорее всего, их съели крысы. А вот с причиной смерти мужчины не все так очевидно. Для этого тело направили в морг на вскрытие. Но при первичном осмотре следов насильственной смерти на теле не нашли.

Также служителям закона удалось быстро установить личность погибшего. Оказалось, что это 51-летний житель Адмиралтейского района. Обстоятельства его смерти уточняются. Полиции предстоит узнать, как труп оказался в заброшенном здании.

Сегодня стало известно, что в Луге иностранец замерз насмерть. Тело гостя из соседней страны нашли в заброшенном доме. При этом погибший был одет достаточно тепло.