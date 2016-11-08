Объявлены номинанты на премию "Оскар": в лидерах "Ла-Ла Ленд"

На сайте премии "Оскар" опубликовали список номинантов на престижную награду. Главным лидером по числу возможных наград стал "Ла-ЛА Ленд" Дэмьена Шазелли.

Кинопремия "Оскар" объявила фильмы, актеров и кинодеятелей, которые могут рассчитывать на получение золотой статуэтки в этом году. Сама церемония награждения состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.

За звание лучшей актрисы будут сражаться Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Натали Портман ("Джеки"), Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс»"), Рут Негга ("Любить") и Изабель Юппер ("Она").

Главную награду среди мужчин будут делить Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Дензел Вашингтон ("Ограды") и Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести").

Среди режиссеров лучшего будут выбирать из Дэмьена Шазелла ("Ла-Ла Ленд"), Мела Гибсона ("По соображениям совести"), Барри Дженкинса ("Лунный свет"), Кеннета Лонергана ("Манчестер у моря") и Дени Вильнева ("Прибытие").

В номинации лучшая актриса второго плана представлены Николь Кидман ("Лев"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры"), Виола Дэвис ("Ограды"), Мишель Уильямс ("Манчестер у моря") и Наоми Харрис ("Лунный свет").

Лучшим актером второго плана может стать Майкл Шеннон ("Под покровом ночи"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Дев Патель ("Лев"), Махершала Али ("Лунный свет") и Джефф Бриджес ("Любой ценой").

Лучший оригинальный сценарий выберут из "Ла-Ла Ленд", "Женщины XX века", "Лобстер", "Любой ценой" и "Манчестер у моря".

"Ла-Ла Лэнд" получил больше всего номинаций – тринадцать, вместе с техническими.

Фото: кадры из фильмов

Видео: терйлер фильма "Ла-Ла Ленд"