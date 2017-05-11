Друга исполнителя теракта в метро Петербурга объявили в федеральный розыск

В федеральный розыск объявили 24-летнего Фарруха Таджибаева. Молодого человека подозревают в помощи в организации теракта в метро Петербурга.

Спецслужбы Российской Федерации объявили в розыск уроженца Киргизии 24-летнего Фарруха Таджибаева. Как сообщает Life, молодой человек был близким другом предполагаемого исполнителя теракта в метрополитене Петербурга. Он трудился в Москве поваром.

Предположительно, молодой человек служил связующим звеном между братьями Азимовыми (подозреваемыми в организации теракта) и Акбаром Джалиловым. Спецслужбы полагают, что Таджибаев курировал действия предполагаемого смертника перед взрывом в метро.

Куда подозреваемый скрылся пока не известно. Его объявили в розыск.

Теракт в метро Северной столицы произошел 3 апреля. Предположительно, террорист смертник активировал взрывное устройство в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате погибло 15 человек. Более сотни признали пострадавшими. В больницах остается пять человек. Ранее Piter.tv сообщал, что фигуранту дела о теракте в метро Петербурга предъявили обвинение.

Фото: Вконаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург