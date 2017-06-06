В Петербурге в эксплуатацию ввели 1,4 млн квадратных метров жилья с начала года

С января по мая в Северной столице ввели в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель составил почти 50% от годового плана.

В Петербурге увеличился объем ввода жилых домов в эксплуатацию. С начала года для жильцов стало доступно 1,45 миллиона квадратных метров. Это число почти равно 50% годового плана. Только в мае 2017 года введено в эксплуатацию 187,1 тысячи квадратных метров жилья. Это 111 домов более чем 3,3 тысячи квартир с учетом индивидуального строительства.

Самым застраиваемым районов в городе оказался Красногвардейский. Тут ввели в эксплуатацию 62,8 тысячи квадратных метров. Причем эти объемы пришлись всего на два дома – по 1157 квартир каждый. На втором месте оказалась Петрограда, где появилось 46,6 тысяч квадратных метров нового жилья. Тут возвели четыре дома на 661 квартиру каждый. Замыкает тройку пушкинский район с 31,4 тысячи квадратных метров. Тут ввели в эксплуатацию 52 индивидуальных дома и шесть многоквартирных.

В Северной столице строят большие планы на расширение некоторых районов. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге Комендантский проспект протянется до реки Каменки.