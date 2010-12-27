Петербургские градозащитники отстаивают жизнь "Дома Салтыковой", которому грозит снос флигелей

В Петербурге градозащитники пытаются защитить объект культурного наследия. "Дому Салтыковой" грозит снос флигелей.

В Петербурге "Дому Салтыковой" на Большой Морской 51 грозит снос флигелей. Вместо них планируют построить шестиэтажные корпуса. Историко-культурная экспертиза на проектную документацию мастерской "Студия-44" Н. Явейна, которая была совершена по заказу застройщика, опубликована на сайте КГИОП.

Эксперт А.Е. Аверьянова допускает демонтаж охраняемых корпусов аргументируя "аварийности" здания. Известно, что действует Федеральный закон № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия..", в котором указано, что объекту культурного наследия, охраняемому государством, предоставляется физическая сохранность, защита от повреждения и уничтожения. В результате планирования сноса здания, охраняемого государством, данный закон грубо нарушается.

Градозащитники выступают против демонтажа памятника. Активисты отправили в КГИОП сообщение с просьбой об отмене экспертизы, но известно, что рассмотрена она была без всяких возражений. Депутат Ковалёв обратился в прокуратуру и планирует добиться проверки готовящегося сноса объекта культурного наследия.

Напомним, особняк Салтыковой построен в 1852-1857 гг. архитектором Г.Э. Боссе для княгини Елизаветы Салтыковой.

Фото: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга citywalls