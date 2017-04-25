Защитники Исаакиевского собора устроят шествие по Невскому проспекту 1 мая

Объединенной оппозиции Петербурга согласовали шествие по Невскому проспекту и митинг на марсовом поле 1 мая. Основными темами марша станут защита Исаакиевского собора и Пулковской обсерватории.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева сообщила, что объединенной оппозиции города согласовали шествие и митинг 1 мая. Представители партий и общественных организаций пройдут по Невскому проспекту, а митинг состоится на Марсовом поле.

Заявку на акции подавал оргкомитет "Комитет в защиту Петербурга". В него входят депутаты ЗакСа, представители "Яблока", "Партии Роста", ПАРНАС и движения "Открытая Россия". Кроме того общественные организации разных направлений.

Одно из основных тем шествия станет, конечно, защита Исаакиевского собора от передачи его Русской православной церкви. Также участники акции собираются защищать Пулковскую обсерваторию и Публичную библиотеку, а также поднять ряд других городских проблем.

Ранее Piter.tv сообщал. что Смольный предложил защитникам Исаакиевского митинговать в Полюстровском парке. Но оппозиционерам это не понравилось. На прошлой неделе директор музея "Исаакиевский собор" подтвердил свою отставку.