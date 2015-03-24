Вера Глаголева тяжело больна: актриса провела сутки в реанимации

Российские СМИ сообщают о проблемах со здоровьем у известной актрисы и кинорежиссера Веры Глаголевой.

В последние недели здоровье актрисы и режиссера Веры Глаголевой серьезно ухудшилось. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на информационно-развлекательный паблик Mash. По данным сообщества, медики подозревают у 61-летней звезды онкологическое заболевание, хотя точный диагноз до сих пор не озвучен. В данный момент актриса находится дома, ее жизни ничего не угрожает. Однако еще несколько дней назад она была в реанимации: врачи продержали там Веру Глаголеву больше суток. По непроверенным данным, актрисе регулярно делают переливание крови.

Отметим, что представители Веры Глаголевой пока что никак не комментируют слухи о состоянии здоровья звезды российского кино. Отметим, что в последние годы сама артистка фактически не снимается в кино. Впрочем, в СМИ появлялась информация об участии блондинки в проекте "Ной отплывает", выход которого анонсирован на 2017 год.

Фото: kino-teatr.ru