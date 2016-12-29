ОСКОЛКИ: удивительная выставка Сергея Деникина в ДК ГРОМОВ
Сергей Деникин (Денисов) совмещает в своих удивительных работах разные жанры – живопись, коллаж, инсталляцию, объекты, фотографию. Он использует, казалось бы, никому не нужные вещицы и материалы. Он создает магические пространства и новые миры, наполненные смыслами, чувствами, воспоминаниями, предвидениями, озарениями.
Эта рождественско-новогодняя экспозиция состоит из старинных елочных игрушек, из блестящих хрупких осколков, из елок, из света.
ОСКОЛКИ: выставка Сергея Деникина в арт-пространстве "ДК ГРОМОВ"
авторская программа "АРТ-ЛИКБЕЗ" № 53
арт-гиды: Вячеслав Корнев и Яков Кальменс
арт-оператор: Андрей Кузькин
вибрафон: Алексей Чижик
Санкт-Петербург, 11 января 2017