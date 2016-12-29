ОСКОЛКИ: удивительная выставка Сергея Деникина в ДК ГРОМОВ

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Сергей Деникин (Денисов) совмещает в своих удивительных работах разные жанры – живопись, коллаж, инсталляцию, объекты, фотографию. Он использует, казалось бы, никому не нужные вещицы и материалы. Он создает магические пространства и новые миры, наполненные смыслами, чувствами, воспоминаниями, предвидениями, озарениями. Эта рождественско-новогодняя экспозиция состоит из старинных елочных игрушек, из блестящих хрупких осколков, из елок, из света.