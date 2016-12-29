Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Каналы Арт-репортажи
Сегодня, 1:48
0
kinolikbez
23
Код вставки плеера

ОСКОЛКИ: удивительная выставка Сергея Деникина в ДК ГРОМОВ

0
 
 

Сергей Деникин (Денисов) совмещает в своих удивительных работах разные жанры – живопись, коллаж, инсталляцию, объекты, фотографию. Он использует, казалось бы, никому не нужные вещицы и материалы. Он создает магические пространства и новые миры, наполненные смыслами, чувствами, воспоминаниями, предвидениями, озарениями. Эта рождественско-новогодняя экспозиция состоит из старинных елочных игрушек, из блестящих хрупких осколков, из елок, из света.

 ОСКОЛКИ: выставка Сергея Деникина в арт-пространстве "ДК ГРОМОВ"
авторская программа "АРТ-ЛИКБЕЗ" № 53
арт-гиды: Вячеслав Корнев и Яков Кальменс
арт-оператор: Андрей Кузькин
вибрафон: Алексей Чижик 
Санкт-Петербург, 11 января 2017

12 фотографий
предыдущие следующие
Теги: арт ликбез
Категории: Арт-репортажи

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5