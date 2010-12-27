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На Московском вокзале ничего не нашли
Сегодня, 16:53
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TretyakovaS
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На Московском вокзале ничего не нашли

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В металлической трубе, оставленной на Московском вокзале, ничего не нашли. Вокзал работает в штатном режиме.

Как сообщает "Фонтанка", проверка металлической тубы, оставленной на Московском вокзале в Петербурге, завершилась. Бомбы в ней не оказалось.

Транспортная полиция и ОМОН проверили оставленный предмет в мраморном зале Московского вокзала около 15 часов дня 9 июня. В металлической тубе ничего не нашли.

Вокзал работает в штатном режиме.

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Категории: Новости СПб

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