В металлической трубе, оставленной на Московском вокзале, ничего не нашли. Вокзал работает в штатном режиме.

Как сообщает "Фонтанка", проверка металлической тубы, оставленной на Московском вокзале в Петербурге, завершилась. Бомбы в ней не оказалось.



Транспортная полиция и ОМОН проверили оставленный предмет в мраморном зале Московского вокзала около 15 часов дня 9 июня. В металлической тубе ничего не нашли.



Вокзал работает в штатном режиме.