В Ленобласти активно отчищают обочины дорог

В Ленобласти отчистили обочины региональных дорог.

В Ленобласти за прошедшие выходные с обочин дорог вывезено почти 30 грузовиков мусора. В этом помогли представители районных строительно-ремонтных управлений, общественных и волонтерских организаций.

Уборка региональных трасс началась в начале лета, организатором этого выступил комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Замечена большая активность на дорогах, по которым пролегают маршруты к садоводческим и дачным массивам во Всеволожском, Киришском, Выборгском и Кировском районах. Обочины были убраны от бытового мусора, а именно: пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, остатков пищи и иных отходов.

Следующая отчистка региональных дорог назначена на 8 и 22 июля.