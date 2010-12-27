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В Ленобласти активно отчищают обочины дорог
Сегодня, 14:30
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В Ленобласти активно отчищают обочины дорог

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В Ленобласти отчистили обочины региональных дорог.

В Ленобласти за прошедшие выходные с обочин дорог вывезено почти 30 грузовиков мусора. В этом помогли представители районных строительно-ремонтных управлений, общественных и волонтерских организаций. 

Уборка региональных трасс началась в начале лета, организатором этого выступил комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Замечена большая активность на дорогах, по которым пролегают маршруты к садоводческим и дачным массивам во Всеволожском, Киришском, Выборгском и Кировском районах. Обочины были убраны от бытового мусора, а именно: пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, остатков пищи и иных отходов.

Следующая отчистка региональных дорог назначена на 8 и 22 июля.

Теги: ленобласть , новости спб , петербург , уборка обочины дорог , чистка дорог
Категории: Новости СПб Лента новостей

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