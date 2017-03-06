Новости из Крыма: 3-летний малыш пошел в лес за подснежниками и заблудился

Спустя несколько часов малыш был обнаружен спящим у горной дороги и госпитализирован в больницу с признаками общего переохлаждения организма

Это происшествие, чуть не ставшее трагическим, произошло в минувшие выходные в Белогорском районе Крыма.

4 марта трое детей отправились в лес за подснежниками в районе реки Беймуруза, возле села Синекаменка. Через полчаса двое детей вернулись в село, потеряв самого маленького спутника. Дети сообщили родителям о том, что они потеряли малыша в лесу. Родители обратились за помощью к сотрудникам полиции.

Незамедлительно были организованы поиски мальчика. В поисках участвовали спасатели, более 300 человек добровольцев. Были задействованы в поисках беспилотники. Спустя несколько часов усиленных поисков мальчика нашли спящим у горной дороги в 3х километрах от села.

Ребенка госпитализировали в больницу с признаками общего переохлаждения организма.

Видео: Piter.TV

Фото: из свободных источников