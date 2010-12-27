Новосибирский психбольной избил психиатра

В Бердске психбольной избил психиатра в кабинете поликлиники

Доктору пришлось брать больничный, а буйного пациента бойцы Росгвардии увезли в психушку

В последний день зимы психически больной пациент напал на врача-психиатра в поликлинике №1 Бердска. Мужчина пришел на прием к врачу, но неожиданно начал проявлять агрессию и напал на доктора.

Пострадавший доктор взял больничный, а агрессивного пациента увезли в психитрическую больницу.

Полицейские начали устанавливать обстоятельства произошедшего. По итогам проверки станет понятно — будет ли возбуждено уголовное дело.Многое зависит от тяжести причиненного врачу вреда здоровью.