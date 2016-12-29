Возмутительное поведение невозмутимого водителя из Новосибирска ошеломило горожан

Данный видеоролик появился в интернете на видеохостинге YoTube вчера, 18 января.
Этот инцидент произошел на развязке Бугринского моста в Новосибирске. Его общая протяженность составляет 5,5 км.На мосту в каждом направлении три полосы для движения автотранспорта, которые разделены между собой высоким разделителем.
Очевидец, проезжая по мосту, увидел, как во встречном потоке за разделителем его догоняет и обгоняет белая "Нива Шевроле". "Нива" едет во встречном ей направлении. Когда автомобиль равняется с объективом камеры телефона, то можно разглядеть и водителя - нарушителя. Мужчина находится в автомобиле один и с совершенно невозмутимым видом продолжает свой возмутительный маршрут.
Автора ролика рассмешил данный инцидент. Остается только догадываться, какие чувства испытывали автомобилисты, находящиеся с нарушителем в одном потоке. Что сподвигло мужчину двигаться во встречном направлении остается неизвестным.
Видео: YouTube/1Imet
Фото:photosight.ru