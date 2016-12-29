Возмутительное поведение невозмутимого водителя из Новосибирска ошеломило горожан

В интернете опубликовали видеоролик, на котором водитель несется по встречке на Бугринском мосту за разделителем

Данный видеоролик появился в интернете на видеохостинге YoTube вчера, 18 января.

Этот инцидент произошел на развязке Бугринского моста в Новосибирске. Его общая протяженность составляет 5,5 км.На мосту в каждом направлении три полосы для движения автотранспорта, которые разделены между собой высоким разделителем.

Очевидец, проезжая по мосту, увидел, как во встречном потоке за разделителем его догоняет и обгоняет белая "Нива Шевроле". "Нива" едет во встречном ей направлении. Когда автомобиль равняется с объективом камеры телефона, то можно разглядеть и водителя - нарушителя. Мужчина находится в автомобиле один и с совершенно невозмутимым видом продолжает свой возмутительный маршрут.

Автора ролика рассмешил данный инцидент. Остается только догадываться, какие чувства испытывали автомобилисты, находящиеся с нарушителем в одном потоке. Что сподвигло мужчину двигаться во встречном направлении остается неизвестным.

Видео: YouTube/1Imet

Фото:photosight.ru