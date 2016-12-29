Новосибирск: при обрушении кровли конного клуба погибли женщина и ребенок

В конном клубе "Аллюр" в Бердске Новосибирской области обрушилась кровля. Женщина и 15 летний подросток погибли

Сегодня, 19 января, в 18 часов по местному времени ( 14 часов по мск.) частично обрушилась кровля над конным клубом "Аллюр" под городом Бердск Новосибирской области.

В срочном порядке к месту трагедии выехали спасательные службы. На данный момент на ликвидации последствий ЧП задействовано 23 единицы спецтехники и 90 человек личного состава.

По предварительным данным, обрушение кровли произошло из-за накопившегося снега.

Под завалами оказались люди и животные. По сообщениям СМИ в конном клубе во время обрушения находились 7 человек. Троих человек извлекли спасатели, 4 человека смогли выбраться самостоятельно.

На данный момент стало известно, что 45-летняя женщина и 15-летний ребенок - инвалид погибли. От полученных травм они скончались по дороге в больницу. Еще два подростка 15-16 лет госпитализированы с тяжелыми травмами. Их состояние оценивается как тяжелое. Кроме того сообщается, что погибли 4 лощади.

Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров. Общая же площадь составляет 800 квадратных метра.

Спасательная операция продолжается, информация уточняется.

Видео: ВК/Конный клуб "Аллюр"