Новороссийск ушел под воду из-за тропического ливня

Пользователи интернета публикуют фотографии и видео из затопленного Новороссийска

Накануне Piter.TV сообщал о разгуле стихии в Анапе.

Через сутки, вечером 20 июля, непогода разбушевалась в небе над Новороссийском. Из-за тропических ливней затопило улицы и придомовые территории. По официальным данным в городе выпало 20 мм осадков. Особенно пострадала восточная часть города. Из-за застрявших в воде автомобилей было затруднено движение.

Спасательные службы города оперативно помогали жителям и гостям города, попавшим в затруднительные ситуации из-за непогоды.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии и видео с ушедших под воду улиц города.

Видео: ВК. Типичный Новороссийск

Фото: ВК, Типичный Новороссийск