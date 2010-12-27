Альфонс из Новокузнецка обманул невесту и её мать на 400 000 рублей

Мужчина выманил у невесты и её мамы почти полмиллиона рублей

В Новокузнецке альфонс обманул невесту и её мать на 400 000 рублей. Девушка познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Они начали встречаться, а вскоре решили пожениться.

В течение отношений мужчина под предлогом решения проблем в бизнесе мелкими суммами выманил у новокузнечанки в общей сложности 170 тысяч рублей. Еще 200 тысяч он снял с кредитной карты будущей тещи «на организацию свадьбы». Когда новокузнечанин потратил все деньги и отказался жениться, женщины обратились в полицию.

Правоохранительные органы возбудили в отношении 29-летнего новокузнечанина уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.