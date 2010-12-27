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Новокузнечанина осудили за продажу детской порнографии‍
Сегодня, 16:46
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Sheker
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Новокузнечанина осудили за продажу детской порнографии‍

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Жителя Новокузнецка приговорили к 4 годам лишения свободы за продажу детской порнографии

 В Новокузнецке 39-летнего мужчину осудили за продажу детской порнографии. Заявление в полицию поступило от его друзей, которым постоянно предлогал купить видеоролики. Используя специальную программу новокузнечанин скачал из Интернет порнографические видеоролики с участием несовершеннолетних, планируя их продавать. Но покупателей не нашлось, а друзья настоятельно рекомендовали прекратить преступную коммерцию. Спустя год они просто взяли у новокузнечанина ноутбук и передали в полицию.

В ходе расследования уголовного дела по системному блоку проведена техническая экспертиза, которая подтвердила, что в памяти компьютера хранятся запрещенные видеофайлы. Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данные видео являются порнографическими.

Обвиняемый в преступлении признался. Суд приговорил 39-летнего новокузнечанина к четырём годам лишения свободы условно.

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Категории: Лента новостей Новости России

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