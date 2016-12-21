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Новогодняя ярмарка в Гатчине
Сегодня, 12:00
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Asyaromanenkova
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Новогодняя ярмарка в Гатчине

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Продлить праздничное настроение можно на рождественской ярмарке в Большом Гатчинском дворце.

Ярмарка перед гатчинским дворцом работает с 29 декабря. В этом году она проходит уже в пятый раз. Всех собравшихся ждут увлекательные развлечения. Дети поводят хороводы у елки, покатаются на каруселях и горках. А взрослые смогут присмотреть себе изделия народных промыслов: платки, валенки, глиняную посуду и пряники. А кузнецы научат желающих премудростям своего искусства.

Теги: гатчина , новогодняя ярмарка
Категории: куда сходить в петербурге

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