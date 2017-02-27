Новогодние украшения перегородили тротуар на Дворцовом мосту

После празднования Масленицы в Северной столице активно взялись за демонтаж новогодних украшений с улиц и мостов. Из-за этого с проблемами столкнулись пешеходы и велосипедисты. Горожане пожаловались на неудобства на Дворцовом мосту. Утром в понедельник, 27 февраля, путь пешеходам тут преградило новогоднее украшение, снятое с одного из столбов. Гирлянда полностью закрыла тротуар.
Обходить завал приходится по проезжей части. И даже при этом путь не совсем прямой: украшение закрыло еще и половину крайней полосы.
Также "Фонтанка" сообщает о завале из новогодних украшений напротив Адмиралтейства. Около пешеходного перехода там сложили части металлической конструкции. Однако место для прохожих все же немного осталось и выходить на дорогу не приходится.
Ранее мы сообщали, что призами наградили самые нарядные районы Северной столицы. Среди победителей оказались Центральный, Калининский, Московский, Фрунзенский, Пушкинский и Курортный районы.
Фото: Instagram / helennnaa