Все, кто не успел насладиться световым шоу на Дворцовой, получили второй шанс

В канун Нового года мультимедийное представление будут демонстрировать с 18.00 до 23.00. Один сеанс светового шоу длится 40 минут.

Световое шоу на Дворцовой продлили до 31 декабря. Увидеть зрелищное мультимедийное представление на стенах Главного штаба сможет каждый желающий в канун Нового года. Одно шоу длится аж 40 минут. Все это время на фасады здания будут проецировать различные исторические сюжеты. Жителей и госту Северной столицы встретит Медный всадник, затем они окунутся в новогоднюю волшебную сказку, ну а закончится представление рассказом о двух чемоданах.

Кстати, помимо светового шоу на Дворцовой, за день до Нового года в акватории Невы запустят праздничный фейерверк.

Сегодня, 30 декабря, в 22.30 в районе Петропавловской крепости и Троицкого моста состоится грандиозное пиротехническое шоу в честь праздников. Не пропустите.



Видео: youtube, Spaser Animations