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Директором Исаакиевского собора стала Ирада Вовненко
Сегодня, 13:12
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Shdaria
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Директором Исаакиевского собора стала Ирада Вовненко

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В Петербурге у Исаакиевского забора сменился директор. Теперь им является детская писательница Ирада Вовненко.

 Новым директором Исаакиевского собора стала детская писательница Ирад Вовненко, сообщают участники совещания в дирекции музея. 

Известно, что с 2009 года Ирада руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора". До новой должности была заместителем директора по общественным связям ГМП. Также Вовненко пишет книги и является членом союза писателей России.

Напоминаем, что в конце апреля народный артист РФ Николай Буров, выступающий против передачи Исаакиевского собора РПЦ, намерен покинуть пост директора. Его полномочия закончатся 5 июня.

Теги: исаакий , новый директор исаакия , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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