Директором Исаакиевского собора стала Ирада Вовненко

В Петербурге у Исаакиевского забора сменился директор. Теперь им является детская писательница Ирада Вовненко.

Новым директором Исаакиевского собора стала детская писательница Ирад Вовненко, сообщают участники совещания в дирекции музея.

Известно, что с 2009 года Ирада руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора". До новой должности была заместителем директора по общественным связям ГМП. Также Вовненко пишет книги и является членом союза писателей России.

Напоминаем, что в конце апреля народный артист РФ Николай Буров, выступающий против передачи Исаакиевского собора РПЦ, намерен покинуть пост директора. Его полномочия закончатся 5 июня.