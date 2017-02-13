Новый внедорожник Mercedes-Maybach G650 с мягким верхом сняли на видео

В Сети появился официальный тизер уникального соединения "гелендвагена" и "майбаха".

На Женевском автосалоне заговорили об еще одной сенсации из мира внедорожников C-класса. Автоконцерн Mercedes презентовал новинку, которая выйдет в серийное производство только через два года: внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Это уникальная смесь легендарного "Гелендвагена" и лучших образцов "Майбаха". Так, Landaulet сохранит высокую проходимость, 6-литровый двигатель, портальные мосты, характеристики вездехода и одну из лучших тормозных систем в мире. Кроме того, автомобиль получит уникальный дизайн: часть крыши иномарки выполнена из мягкого материала и может убираться для формирования панорманого обзора у пассажиров. Находиться внутри такой машины точно будет приятно: кресла оборудованы сервисами массажа и подогрева.

Известно, что внедорожник C-класса будет выпущен ограниченной серией в 99 автомобилей. Понятно, что приобрести его смогут только по-настоящему богатые люди. Пока же и потенциальные покупатели, и просто знатоки автомира могут взглянуть на Landaulet лишь на видео-тизере, который недавно появился в Instagram.

Видео: Instagram, yarik.11