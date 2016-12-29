"Твин Пикс": 3 сезон культового сериала зрители увидят 30 апреля

Спустя 25 лет на экраны возвращаются полюбившиеся актеров 90-х годов: Дэна Эшбрук, Кайл МакЛоклен и Медкен Эмик. Очередные убийства, интриги и расследования в Новом Твин Пикс.

Сценаристы Марк Фрост и Дэвид Линч намерены удивить поклонников популярнейшего американского сериала "Твин Пикс". Снискав славу одного из лучших ТВ-шоу всех времен, он возвращается в 2017 году. Премьера 3 сезона "Твин Пикс" запланирована на 30 апреля.

События будут разворачиваться в настоящем времени. Чуть больше 25 лет назад маленький городок на границе с Канадой поразило загадочное убийство. Обнаженное тело королевы школы Лоры Палмер, завернутое в полиэтилен, было найдено на берегу озера. Тогда детективы нашли убийцу и сорвали маски с дружелюбных, наивных местных жителей тихого и уютного городка Твин Пикс, показав темную сторону обитателей. Но раскрыли ли они убийство на самом деле? События прошлого дают о себе знать.

Первый сезон "Твин Пикс", стартовавший весной 1990 года, добился оглушительного успеха, чего нельзя сказать о приквеле 1992 года. "Твин Пикс: Сквозь огонь" во много разочаровал зрителей своей концовкой, поэтому о 3 сезоне не могло идти речи. Но вот, спустя 25 лет, герои фильма снова встретятся друг с другом.

На съемочной площадке вновь столкнулись звезды первого Твин Пикса. Создатели обещают порадовать зрителей блистательной игрой Кайла МакЛоклена, исполнившего роль детектива Купера. Также на экраны вернутся Шерил Ли, известная как Лора Палмер, Дэна Эшбрук, сыгравший Бобби Бригза, Медкен Эмик, Кимми Робертсон, Эверет МакГилл и многие другие. Также 3 сезон удивит новыми лицами: Аманда Сайфред, Наоми Уоттс, Джеймс Белуши, Том Сайзмор.

О съемках нового "Твин Пикс" заговорили еще в 2012 года, а первые тизеры появились в сети больше года назад. Совсем скоро появится официальный трейлер культового сериала. А пока, запасаемся терпением и ждем весны 2017 года. Новая интрига, загадочные преступления и таинственный город скоро вернутся на телеэкраны. В России новый "Твин Пикс: 3 сезон" будем смотреть онлайн.

Видео: youtube КиноМир ТВ/ Best Trailers