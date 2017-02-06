В сети появился новый трейлер предстоящего блокбастера "Стражи Галактики. Часть 2"

Создатели фантастического боевика снова радуют своих поклонников. Зрители увидели Питера, Гамору, Дракса, Ракету и Малыша Грута в новом видеоролике к фильму.

Накануне, 5 февраля, в сети появился очередной трейлер супергеройского фильма "Стражи Галактики. Часть 2". Его на своем youtube-канале опубликовал режиссер ленты Джеймс Ганн. Он заинтриговал поклонников шутками и полюбившимися героями.

В предстоящих "Стажах Галактики. Часть 2" зрителям предстоит узнать настоящего отца Звездного Лорда. Действие фильма разворачивается спустя несколько месяцев после событий первых страж. Питер, Дракс, Гамора, Грут и Енот вновь отправятся покорять просторы космоса. Премьера блокбастера в России – 4 мая 2017 года, в мировой прокат фильм выйдет 25 апреля.

Занимательно, что вторая часть "Страж Галактики" была запланировано еще во время съемок первой. За неделю до премьеры на Комик-Коне в Сан-Диего режиссер картины раскрыл все карты фанатом комиксов. Кстати, роль одного из злодеев мог исполнить Мэттью МакКонахи. Впрочем, актер, судя по всему, любит играть героев, поэтому предложение отклонил.

Видео: youtube, James Gunn