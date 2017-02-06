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В сети появился новый трейлер предстоящего блокбастера "Стражи Галактики. Часть 2"

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Создатели фантастического боевика снова радуют своих поклонников. Зрители увидели Питера, Гамору, Дракса, Ракету и Малыша Грута в новом видеоролике к фильму.

Накануне, 5 февраля, в сети появился очередной трейлер супергеройского фильма "Стражи Галактики. Часть 2". Его на своем youtube-канале опубликовал режиссер ленты Джеймс Ганн. Он заинтриговал поклонников шутками и полюбившимися героями.

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В предстоящих "Стажах Галактики. Часть 2" зрителям предстоит узнать настоящего отца Звездного Лорда. Действие фильма разворачивается спустя несколько месяцев после событий первых страж. Питер, Дракс, Гамора, Грут и Енот вновь отправятся покорять просторы космоса. Премьера блокбастера в России – 4 мая 2017 года, в мировой прокат фильм выйдет 25 апреля.

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Занимательно, что вторая часть "Страж Галактики" была запланировано еще во время съемок первой. За неделю до премьеры на Комик-Коне в Сан-Диего режиссер картины раскрыл все карты фанатом комиксов. Кстати, роль одного из злодеев мог исполнить Мэттью МакКонахи. Впрочем, актер, судя по всему, любит играть героев, поэтому предложение отклонил.

стражи галактики часть 2 смотреть трейлер онлайн новый трейлер стражи галактики

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Видео: youtube, James Gunn

 

Теги: стражи галактики часть 2 смотреть трейлер онлайн новый трейлер
Категории: Лента новостей Новости России Кино

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