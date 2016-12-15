Новый премьер Сербии заявила о нежелании вводить санкции против России

При новом правительстве Сербия не станет менять политику и не поддержит санкции Запада в отношении России

Новое правительство Сербии не поддержит санкции Запада против России. Об этом заявила премьер-министр республики Ана Брнабич. По ее мнению, Сербия должна меняться в соответствии с европейскими ценностями, учиться у ЕС финансовой, бюджетной, трудовой дисциплине, потому что это важно для всех граждан республики.

Ана Брнабич после вступлении в должность премьера заявила, что Сербия будет выстраивать дружеские и плодотворные отношения с Россией. В пятницу Брнабич провела первое заседание правительства Сербии в качестве премьер-министра и отметила, что новый кабинет министров будет придерживаться политики предыдущего парламента.