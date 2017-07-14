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Новый петербургский канал будет транслировать все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире

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Новый канал в Петербурге покажет все матчи "Зенита" и "Тосно" сезона 2017/18 в прямом эфире.

Как сообщает "Фонтанка", новый канал в Петербурге, который займет место в эфире 100ТВ и Life78, покажет все матчи "Зенита" и "Тосно" в прямом включении.

Эта информация появилась на странице "ВКонтакте" у футбольного комментатора Федора Погорелова.

По его словам в соцсети, матчи можно будет посмотреть уже на этих выходных: в субботу покажут игры "Тосно", в воскресенье – "Зенита". Также Федор Погорелов сообщил, что он выступит комментатором этих матчей.

Теги: зенит , новости спб , тосно , футбол
Категории: Новости СПб

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