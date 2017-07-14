Новый петербургский канал будет транслировать все матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире

Новый канал в Петербурге покажет все матчи "Зенита" и "Тосно" сезона 2017/18 в прямом эфире.

Как сообщает "Фонтанка", новый канал в Петербурге, который займет место в эфире 100ТВ и Life78, покажет все матчи "Зенита" и "Тосно" в прямом включении.



Эта информация появилась на странице "ВКонтакте" у футбольного комментатора Федора Погорелова.



По его словам в соцсети, матчи можно будет посмотреть уже на этих выходных: в субботу покажут игры "Тосно", в воскресенье – "Зенита". Также Федор Погорелов сообщил, что он выступит комментатором этих матчей.