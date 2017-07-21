Новый клип Linkin Park вышедший в день смерти солиста Честера Беннингтона набрал более 5 миллионов просмотров

Клип вышел за три часа до известия о смерти Честера Беннингтона и меньше чем за сутки набрал более 5 миллионов просмотров

Накануне, 20 июля, Piter.TV сообщал о печальном известии для поклонников группы Linkin Park. Его вокалист Честер Беннингтон был найден повешенным в собственном доме.

О смерти Честера Беннингтона первый сообщил портал TMZ. Позднее информацию подтвердила полиция. Рассматривается версия самоубийства. Честеру было 41 год. В СМИ сообщается, что Беннингтон долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

20 июля его бывшему лучшему другу Крису Корнеллу исполнилось бы 53 года. Корнелл совершил самоубийство 18 мая.

20 же июля вышел новый клип на композицию Talking To Myself (разговор с самим собой) за несколько часов до известия о гибели Честера Беннингтона. Менее чем за сутки видеоклип набрал более 5 миллионов просмотров.

Видео: YouTube/Linkin Park

Фото: Свободные источники