Новый имидж Веры Брежневой неприятно шокировал поклонников

На Big Love Show Вера Брежнева вышла на сцену в образе роковой брюнетки

11 февраля на традиционном романтическом концерте BIG LOVE SHOW 2017 Вера Брежнева предстала перед зрителями в очень необычном облике, чем несказанно шокировала своих поклонников.

В этот вечер Вера удивила своим экспериментом со стрижкой и цветом волос. Вместо роскошных светлых волос все увидели ровное короткое "каре" жгуче черного цвета. За 5 дней ролик с ее выступлением с этого шоу набрал почти миллион просмотров и больше тысячи комментариев. Поклонники в большинстве своем возмущались новым стилем своего кумира. Хотя есть и такие, которые признавались в любви к Вере в каком бы виде она не предстала перед ними.

Сама же певица призналась на своей страничке в Instagram, что это всего лишь был шутливый эксперимент, чтобы взбодрить зрителя.

"Ну что, хорошо мы вчера побаловались ? Было весело наблюдать за реакциями. К новой неделе буду в привычном виде . Но обожаю перевоплощаться", - пишет Вера.

Ну и конечно же не обманула, опубликовав свои фотографии с длинными светлыми волосами.

Фото и видео: Instagram/ververa