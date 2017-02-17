Новый имидж Веры Брежневой неприятно шокировал поклонников

11 февраля на традиционном романтическом концерте BIG LOVE SHOW 2017 Вера Брежнева предстала перед зрителями в очень необычном облике, чем несказанно шокировала своих поклонников.
В этот вечер Вера удивила своим экспериментом со стрижкой и цветом волос. Вместо роскошных светлых волос все увидели ровное короткое "каре" жгуче черного цвета. За 5 дней ролик с ее выступлением с этого шоу набрал почти миллион просмотров и больше тысячи комментариев. Поклонники в большинстве своем возмущались новым стилем своего кумира. Хотя есть и такие, которые признавались в любви к Вере в каком бы виде она не предстала перед ними.
Сама же певица призналась на своей страничке в Instagram, что это всего лишь был шутливый эксперимент, чтобы взбодрить зрителя.
"Ну что, хорошо мы вчера побаловались? Было весело наблюдать за реакциями. К новой неделе буду в привычном виде. Но обожаю перевоплощаться", - пишет Вера.
Ну и конечно же не обманула, опубликовав свои фотографии с длинными светлыми волосами.
Фото и видео: Instagram/ververa