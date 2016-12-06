Новый директор Исаакия не считает вопрос о музее достойным референдума

Юрий Мудров сказал, что никакого давления сверху не испытывал

Юрий Мудров, который ранее был назначен на пост директора музея «Исаакиевский собор» не считает тему передачи собора РПЦ достойной референдума.

Улица и митинги не решат этот вопрос [передачи Исаакиевского собора РПЦ], потому что, если по любому поводу будет собираться референдум, я считаю, что это непродуктивный путь развития. Сейчас нужно дать нам спокойно поработать», — заявил Мудров, добавив, что в его распоряжение не поступало никаких бумаг о переезде музея.

Мудров также считает, что у города нет никаких трений или сложностей с Русской православной церковью.

«В соглашении отрегулированы вопросы, когда епархия может проводить богослужения, кто является страшим священником. Обязательно нужно совместить функции музея и собора. Наша задача работать над усовершенствованием музейной деятельности», – сказал он.

Напомним, имя нового директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" стало известно 15 июня. Комитет по культуре Смольного назначил на эту должность искусствоведа Юрия Мудрова. Он сменил на этой должности Ираду Вовненко, которая не пробыла директором и недели. Официально причин смены руководства не сообщалось, однако в кулуарах ходили слухи о том, что причина – гендерная.

Видео: архив