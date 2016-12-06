Новый директор Исаакия не считает вопрос о музее достойным референдума

Юрий Мудров, который ранее был назначен на пост директора музея «Исаакиевский собор» не считает тему передачи собора РПЦ достойной референдума.
Улица и митинги не решат этот вопрос [передачи Исаакиевского собора РПЦ], потому что, если по любому поводу будет собираться референдум, я считаю, что это непродуктивный путь развития. Сейчас нужно дать нам спокойно поработать», — заявил Мудров, добавив, что в его распоряжение не поступало никаких бумаг о переезде музея.
Мудров также считает, что у города нет никаких трений или сложностей с Русской православной церковью.
«В соглашении отрегулированы вопросы, когда епархия может проводить богослужения, кто является страшим священником. Обязательно нужно совместить функции музея и собора. Наша задача работать над усовершенствованием музейной деятельности», – сказал он.