Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 9:09
0
Moulin_
108
Код вставки плеера

Новый директор Исаакия не считает вопрос о музее достойным референдума

0
 
 

Юрий Мудров сказал, что никакого давления сверху не испытывал

Юрий Мудров, который ранее был назначен на пост директора музея «Исаакиевский собор» не считает тему передачи собора РПЦ достойной референдума. 

Улица и митинги не решат этот вопрос [передачи Исаакиевского собора РПЦ], потому что, если по любому поводу будет собираться референдум, я считаю, что это непродуктивный путь развития. Сейчас нужно дать нам спокойно поработать», — заявил Мудров, добавив, что в его распоряжение не поступало никаких бумаг о переезде музея.

Мудров также считает, что у города нет никаких трений или сложностей с Русской православной церковью. 

«В соглашении отрегулированы вопросы, когда епархия может проводить богослужения, кто является страшим священником. Обязательно нужно совместить функции музея и собора. Наша задача работать над усовершенствованием музейной деятельности», – сказал он. 

Напомним, имя нового директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" стало известно 15 июня.  Комитет по культуре Смольного назначил на эту должность искусствоведа Юрия Мудрова. Он сменил на этой должности Ираду Вовненко, которая не пробыла директором и недели. Официально причин смены руководства не сообщалось, однако в кулуарах ходили слухи о том, что причина – гендерная.
 
Видео: архив
Теги: исаакиевский собор , музей заповедник исаакиевский собор , передача исаакиевского собора рпц , петербург , референдум
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5