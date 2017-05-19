Новый "Чужой" отдалился от зрителя? Премьера глазами Piter.TV

Масштаб, красота и ужасающие чудовища - все смешалось в фильме Ридли Скотта "Чужой: Завет". Корреспонденты PiterTV посетили пресс-показ от Cinema Grand Palace и готовы рассказать, чем удивит зрителей свежая картина про загадочных монстров.

В центре сюжета - команда колониального корабля "Завет", которая отправляется исследовать планету, появившуюся буквально из ниоткуда. Однако "обетованная земля" оказывается не так проста, ведь за вполне пригодной для жизни планетой кроется тьма, холод и монстры. Члены команды заражаются странным вирусом, который проникает в тело жертвы и в считаные минуты чудовище разрывает человека на куски. Уже страшно? Крепитесь, ведь дальше - больше. На пути экипажа возникает Дэвид, который помогает героям прогнать плотоядных монстров. Но вскоре персонажи выясняют, что спаситель совсем не тот, за кого себя выдает...



Зрителю, незнакомому с предыдущими фильмами Ридли Скотта, "Чужой: Завет" может показаться безоговорочным шедевром, ведь здесь и интересный сюжет, и колоритные персонажи, и отличные спецэффекты. Безусловно, новичок будет прав. Однако если более детально рассматривать картину Скотта, то она явно уступает предыдущим частям.

Покупая билет на хоррор, зритель ждет ужас, страх и безысходность, но, судя по нашим героям, неизведанная планета их не особо пугает. Персонажи разделяются почти сразу после прибытия на таинственную землю. "Заботливая команда" оставляет следить за огромным космическим кораблем хрупкую девушку, которая, как выяснилось, не может взять себя в руки в экстренной ситуации и помочь зараженному человеку. Тем временем два члена экипажа, также отделившиеся от основного состава спокойно собирают образцы воды и почвы. Один из героев даже присаживается перекурить на разносчике инфекции, тем самым оставив свою партнершу по команде одну. И правда, что может случиться на чужой планете?



Помимо этих странностей, в сюжете есть и вовсе из ряда вон выходящие ситуации. Например, сцена, где Дэвид тянется губами к своему брату - андроиду Уолтеру, видимо, для того, чтобы страстно его поцеловать. По какой причине это вообще должно было произойти? Зритель прекрасно видит отношения двух роботов на протяжении всего фильма и о братской любви речи попросту идти не может. Или нам пытались показать совсем иную любовь?



"Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень". Эти строки из знаменитого романа А.С Пушкина "Евгений Онегин" очень хорошо характеризуют сочетание совершенно, казалось бы, противоположных приемов. Возвышенность Дэвида на фоне происходящей катастрофы не пугает, а напротив, восхищает. Герой Майкла Фассбендера словно говорит нам: "Хоть я и зол, но я умею тонко чувствовать прекрасное."



Раз уже было упомянуто имя центрального актера, мы просто обязаны рассказать о его роли в хорроре. Майкл Фассбендер всегда отличался шикарной актерской игрой, и в этом фильме он подтвердил свой статус "гуру кинематографа". Фассбендеру удалось сыграть двух совершенно непохожих андроидов на ура. Однако, Уолтер немного мерк на фоне величественного Дэвида. Возможно, это все потому, что режиссер не до конца раскрыл личность первого.

Совершенно не запомнилась в фильме Дэниелс, которую сыграла Кэтрин Уотерстон. Её эмоции кажутся искусственными, и зрителю не хочется сопереживать героине. В целом, картина получилась неплохой: динамичный сюжет, хорошее качество съемки, колоритные спецэффекты. Однако в ней нет жизни, или это тоже аллюзия на существование в пределах ужасающей планеты?

Использован официальный трейлер фильма "Чужой:Завет".