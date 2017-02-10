Новый Audi RS3 Sportback показали на видео в HD-качестве

Audi RS3 Sportback получил новый двигатель и слегка изменился внешне.

В мире элитных спортивных хэтчбеков прибыло. Немецкая компания Audi серьезно обновила модель RS3 Sportback. Новый пятидверный хэтчбек был представлен на автосалоне в Женеве. Это событие уже стало одной из главных новостей в сфере дорогих автомобилей. Сообщается, что теперь иномарка получила более современный и мощный двигатель. Ценители скорости и мощи смогут оценить 5-литровый наддувной мотор объемом в два с половиной литра. Планируется, что за четыре секунды машина с таким двигателем будет разгоняться до 250 километров в час. А трансмиссия сможет выдавать до 400 лошадиных сил.

Минимальная цена Audi RS3 Sportback с новым мотором составит 54600 евро. Понятно, что большинству россиян эта машина не будет доступна даже в мечтах. Однако они могут посмотреть официальное презентационное видео иномарки. Ролик с будущим хитом продаж в мире олигархов размещен на официальном канале британского подразделения немецкой компании. Многообещающее видео залито на YouTube в качестве HD.

Видео: Audi UK, YouTube