Андрей Кошкин: новые полномочия ФСО защитят общество от террористических угроз

Закон о полномочиях и ограничениях Федеральной службы охраны востребован в нынешней ситуации, которая характеризуется и террористическими угрозами, и криминогенным фактором. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", 21 июня в парламенте в третьем чтении был принят проект закона о полномочиях и ограничениях Федеральной службы охраны. Согласно документу, глава спецслужбы может установить ненормированный рабочий график для ряда сотрудников органов государственной охраны.



Помимо этого, ФСО получает право безвозмездно использовать аэропорты, вертодромы, речные и морские порты, временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах дорогах, трассах проезда объектов государственной охраны.



Также работники органов госохраны подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, им запрещается размещать в СМИ и в интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе и своих коллегах, позволяющую раскрыть их принадлежность к таким органам, о своей служебной деятельности.



По мнению Андрея Кошкина, создание законопроекта обусловлено особенностями работы силовых органов. Также эксперт предположил, что это инициатива в интересах какой-то группы.



Закон сможет нейтрализовать и криминогенный фактор, и террористические угрозы, считает специалист.



Законопроект в первом чтении был принят в апреле. Тогда, комментируя его рассмотрение, заместитель главы ФСО Николай Кондратюк пояснял, что поправки вызваны "осложнением внешнеполитической обстановки", свою роль сыграли и попытки "радикальных сил воздействовать на внутриполитическую ситуацию в РФ".



А вот руководитель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв считает, что законопроект в части наделения полномочий уравнивает службу с ФСБ и Росгвардией.



Дополнительные права, которые получает ФСО, уравновешиваются повышенными обязанностями сотрудников охраны, отмечает Андрей Кошкин.



Стоит сказать, что в начале марта полномочия ФСО уже были расширены - президентом был подписан указ, согласно которому госохрана может изымать землю для государственных нужд.



Это стало следствием инициативы, с которой выступила сама ФСО в 2016 году, предложив разрешить ей изымать земли для строительства и реконструкции подведомственных объектов федерального уровня.