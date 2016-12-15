Подлодки "Лада" со временем сместят старые субмарины "Варшавянки"

В обозримом будущем первую подводную лодку проекта 677 "Лада" наконец-то отремонтируют и доведут до ума. Эксперт Андрей Кошкин рассказал, почему на создание субмарины ушло почти 20 лет.

Недавно стало известно, что в ближайшее время первая подлодка проекта 677 "Лада" под названием "Санкт-Петербург" отправится на ремонт и модернизацию. Специалисты доведут ее до состояния "первого серийного образца" спустя несколько лет.

Дело в том, что над созданием подлодки начали трудиться еще в 1997 году. Однако из-за некоторых недоработок и серьезных проблем, субмарина не была принята на вооружение Минобороны РФ.

В разговоре с ФБА "Экономика сегодня" заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор Андрей Кошкин отметил, что трудности были связаны и с частным бизнесом, пришедшим в военную экономику, и с негативной обстановкой в оборонно-промышленном комплексе, и с пропагандой в нулевые годы закупки иностранной военной техники.

Однако, по мнению эксперта, проект 677 "Лада" в любом случае надо довести до конца. Но для модернизации, естественно, нужны и новые материалы, и многие компоненты, которые разрабатываются десятками оборонных предприятий по всей стране.

Кроме того, Кошкин отмечает, что Минобороны РФ возможно будет в дальнейшем делать ставку именно на данный проект.